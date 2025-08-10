TEMAS DE HOY:
Sofía Quiroz Gradería colpasó

Política

Evo Morales acusa a Andrónico Rodríguez de mentir sobre sus ingresos

El exmandatario aseguró que dirigentes sindicales de la región informaron que Rodríguez no posee plantaciones productivas y que las tres hectáreas de tierra a su nombre actualmente están en estado de abandono.

Hans Franco

10/08/2025 10:11

Foto: Evo Morales acusa a Andrónico Rodríguez de mentir sobre sus ingresos
Cochabamba

El expresidente Evo Morales, en su programa dominical, cuestionó públicamente el origen de los ingresos declarados por el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, a quien acusó de falsear información sobre su actividad agropecuaria.

Morales recordó que, en una reciente entrevista, Rodríguez afirmó percibir un salario mensual de 23 mil bolivianos de la Asamblea Legislativa y, adicionalmente, entre 3 mil y 4 mil bolivianos provenientes de la producción agrícola. Sin embargo, el exmandatario aseguró que dirigentes sindicales de la región informaron que Rodríguez no posee plantaciones productivas y que las tres hectáreas de tierra a su nombre fueron un regalo de su padre, encontrándose actualmente en estado de abandono.

“Es grave. ¿De dónde tiene entonces ingresos si dice que gana 2 mil o 3 mil bolivianos más al mes? De algo está lavando. Es la gran mentira, y su sindicato y su federación lo saben”, denunció Morales durante su programa dominical.

Mire el video: 

 

