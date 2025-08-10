TSE espera confirmación oficial de Manfred y Jhonny para proseguir con debate presidencial 

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) aún no ha definido si se realizará el segundo debate presidencial, previsto para el martes 12 de agosto en la ciudad de La Paz, y su decisión depende de la confirmación de participación de los candidatos Manfred Reyes Villa y Jhonny Fernández.

La Sala Plena del TSE se reunió este sábado para evaluar el futuro del evento, luego de que las alianzas Unidad, que postula a Samuel Doria Medina, y Libre, de Jorge Tuto Quiroga, declinaron asistir. Ambos argumentaron que la fecha coincide con los cierres de campaña, que culminan el miércoles 13 de agosto.

“No podemos tomar una decisión porque estamos esperando esa simple respuesta de Manfred Reyes Villa y de Jhonny Fernández, si van a participar o no, para que la Sala Plena tenga todos los insumos y pueda adoptar una decisión”, señaló el vocal Tahuichi en rueda de prensa.

El debate, organizado por el TSE junto a la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), cuenta hasta ahora con la confirmación de Rodrigo Paz (PDC), Andrónico Rodríguez (Alianza Popular), Eduardo del Castillo (MAS) y Pavel Aracena (Libertad y Progreso ADN).

Por el momento, la fecha del 12 de agosto sigue en pie. “En las próximas horas, una vez que tengamos la respuesta de estos dos candidatos, vamos a adoptar una decisión institucional de proseguir o no”, insistió Tahuichi.

Mira la programación en Red Uno Play