Gianluigi Donnarumma, fuera del PSG tras ruptura con la directiva

El portero italiano Gianluigi Donnarumma ha quedado oficialmente fuera del Paris Saint-Germain (PSG) tras una ruptura definitiva con la dirigencia del club. El técnico Luis Enrique ha decidido no convocarlo para la Supercopa de Europa contra el Tottenham Hotspur, una señal clara de que el guardameta de 26 años no cuenta para el proyecto deportivo parisino.

La relación entre Donnarumma y el PSG se deterioró debido a desacuerdos salariales y diferencias con la directiva. El club, que recientemente fichó al portero francés Lucas Chevalier por 55 millones de euros, ha decidido prescindir de los servicios del italiano, quien aún tiene contrato hasta 2026.

Ante esta situación, Donnarumma se encuentra en búsqueda de un nuevo destino. Equipos de la Premier League, como Chelsea y Manchester United, han mostrado interés en su fichaje, aunque aún no se han concretado ofertas formales.

La salida de Donnarumma del PSG marca el fin de una etapa en la que el arquero italiano contribuyó significativamente al éxito del club, incluyendo la conquista de la Champions League y otros títulos importantes.

