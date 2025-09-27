Entregan a prófugo del triple femicidio: Bolivia expulsa a Sotacuro y lo pone en manos de Argentina

En un rápido operativo de cooperación internacional, las autoridades bolivianas entregaron a Argentina a Lázaro Víctor Sotacuro, el ciudadano peruano buscado por su implicación en el horrendo triple femicidio de Florencio Varela. Sotacuro fue aprehendido la noche del 26 de septiembre en Villazón y entregado en la madrugada del 27 mediante un procedimiento de salida forzosa migratoria.

El Fiscal Superior en Delitos Contra la Vida, Sergio Fajardo Flores, confirmó que el Ministerio Público de Bolivia acompañó el operativo de principio a fin para asegurar una entrega sin dilaciones a la justicia argentina.

"Gestionamos con las autoridades policiales, migratorias e internacionales para que este ciudadano sea entregado a la brevedad posible... demostrando de esta forma nuestro compromiso con la cooperación internacional y la lucha contra los delitos más graves”, afirmó Fajardo.

Cronología de la captura y entrega

El operativo se desencadenó a las 19:30 horas del 26 de septiembre, luego de un requerimiento de la Brigada de Investigación de La Quiaca (Argentina) que solicitó la cooperación de la Policía Boliviana.

Localización y arresto: Sotacuro fue ubicado en el alojamiento "Gallardo" de Villazón, donde se confirmó su identidad. Fue inmediatamente arrestado y puesto a disposición de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y del Ministerio Público. Salida forzosa: En una rápida coordinación entre la Fiscalía de La Quiaca, Interpol y la Dirección de Migraciones, se dispuso la salida forzosa del ciudadano peruano. Esta medida se aplicó debido a que Sotacuro ingresó a Bolivia por un paso no habilitado y no tenía causas penales abiertas en territorio boliviano. Entrega a Argentina: A las 02:00 de la madrugada del 27 de septiembre, Lázaro Víctor Sotacuro fue entregado bajo estricto resguardo policial a las autoridades argentinas en el puente internacional de Villazón, cerrando así el cerco sobre uno de los implicados en el brutal asesinato de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

Sotacuro está señalado de haber actuado como uno de los choferes de apoyo en la logística utilizada para trasladar a las víctimas.

A su vez, el director nacional de Interpol, Juan Carlos Bazoalto, confirmó la entrega de Sotacuro a las autoridades argentinas y la búsqueda del autor intelectual, alias 'Pequeño J'.

"De forma exitosa, el personal de la Policía Boliviana de Villazón logró dar con el paradero de esta persona a solicitud de la Policía del vecino país. Se tuvo contacto con Interpol Argentina, se obtuvo los documentos de respaldo que evidencian que esa persona está identificada plenamente y que estaría involucrada en el triple asesinato de tres personas de sexo femenino en el vecino país y se emite la notificación roja. Estos aspectos los dimos a conocer a nuestras autoridades competentes y hoy, en horas de la madrugada, de acuerdo a la normativa vigente, nuestro servicio de Migración procede a su expulsión definitiva y es entregado al personal policial y de Interpol Argentina para que siga con el trámite investigativo que esa persona tendría pendiente en el vecino país", afirmó Bazoalto.

