Vitinha, centrocampista del París Saint-Germain, se lesionó durante el partido que disputa su equipo frente al Auxerre y podría perderse el choque que disputará su equipo el próximo miércoles ante el Barcelona correspondiente a la segunda jornada de la Fase de Liga de la Liga de Campeones.



El jugador portugués fue sustituido por Achraf Hakimi a los 35 minutos de un duelo que su equipo ganaba 1-0 con un gol de Illia Zabarnyi. Con una posible lesión muscular, pidió el cambio y fue sustituido por su el lateral marroquí.



De confirmarse su ausencia ante el Barcelona, Vitinha se unirá a una larga lista de bajas: Joao Neves, Marquinhos, Doué, Dembélé y Kamara engrosarán junto al jugador portugués una nómina de ausencias relevantes para el equipo dirigido por Luis Enrique Martínez.

