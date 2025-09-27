Accidente mortal en la gimnasia: atleta cae de la barra y no sobrevive, sufrió un golpe en la cabeza

Naufal Takdir Al Bari, gimnasta indonesio de apenas 19 años, falleció mientras se preparaba en un centro de entrenamiento en Penza, Rusia. Considerado uno de los mayores talentos emergentes de su país, Al Bari estaba en camino de competir en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y participaba en un campamento de preparación para el próximo Campeonato Mundial de Gimnasia Rítmica.

El Comité Olímpico Internacional (COI) emitió un comunicado lamentando su repentina muerte y destacando el potencial del joven atleta, cuya carrera prometía brillar en el escenario internacional. La noticia ha generado conmoción en la comunidad deportiva, que recuerda al gimnasta por su dedicación y habilidades excepcionales en la disciplina.

Este trágico hecho pone de relieve los riesgos que enfrentan los atletas de alto rendimiento durante sus entrenamientos y deja un profundo vacío en la gimnasia de Indonesia y en el mundo entero.

