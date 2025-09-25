¡Luto en el motociclismo! Piloto de 20 años muere tras chocar contra un camión

Fabricio Emanuel Chacana, piloto de motociclismo de 20 años, falleció en un accidente de tránsito ocurrido en San Miguel de Tucumán en Argentina, cuando se dirigía a su trabajo en motocicleta, de acuerdo a reportes de medios de ese país. Según testigos, un camión realizó un giro inesperado frente a él, lo que provocó el fatal desenlace.

Chacana era visto como una de las grandes promesas del enduro argentino. Desde muy pequeño compitió en torneos provinciales y nacionales, alcanzando podios destacados y logrando en 2023 el título de campeón tucumano en la categoría junior. En 2024 había debutado en la élite del enduro norteño, confirmando su proyección deportiva.

Más allá de su talento en las pistas, Chacana fue reconocido por su disciplina y excelencia académica como exalumno del Liceo Militar General Gregorio Aráoz de Lamadrid, donde obtuvo buenas calificaciones y el respeto de sus docentes.

La comunidad deportiva y educativa lo despidió con profundo dolor. Sus restos fueron velados en la sala de calle Junín 333 y posteriormente inhumados en el Cementerio Jardín del Ángel. Su nombre quedará como ejemplo de entrega, esfuerzo y superación.

