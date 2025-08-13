PSG y Tottenham se enfrentan por la Supercopa de Europa en Italia

El estadio Bluenergy de Údine, Italia, será testigo esta tarde del duelo entre el PSG y el Tottenham Hotspur, partido que definirá al campeón de la Supercopa de Europa. Los franceses llegan como favoritos tras su histórico título en la Champions League, mientras que los ingleses, ganadores recientes de la Europa League, buscarán dar la sorpresa.

El equipo dirigido por Luis Enrique llega con la moral alta, a pesar de haber caído ante el Chelsea en la final del Mundial de Clubes. Sin embargo, la ausencia de Gianluigi Donnarumma, que no fue convocado por estar en negociaciones para dejar el club, marcará un cambio importante en la formación del PSG.

Por su parte, el Tottenham llega con confianza tras su victoria en la Europa League, a pesar de una temporada irregular en la Premier League. Con poco que perder y mucho por ganar, los Spurs intentarán imponerse sobre un PSG considerado por muchos como uno de los mejores equipos del mundo.

El partido entre PSG y Tottenham por la Supercopa de Europa, que se jugará a las 15:00 hora local de Italia, se podrá seguir en Sudamérica según los siguientes horarios: en Bolivia, Paraguay y Venezuela será a las 9:00; en Argentina, Brasil y Uruguay, a las 10:00; en Chile y Ecuador, a las 9:00; mientras que en Colombia y Perú, el encuentro comenzará a las 8:00 de la mañana. Así, los aficionados del continente podrán disfrutar de este duelo de campeones europeos en tiempo real.

