VIDEO: Impactante accidente entre tres motos grabado en tiempo real

Un video grabado desde el manillar de una motocicleta mostró un aparatoso accidente en Alemania en el que se vieron involucradas tres motos.

En las imágenes, se observa cómo una motocicleta es impactada por otra que, a pesar del choque, continúa avanzando sin control, con la cámara aún grabando.

Luego, esta motocicleta descontrolada termina colisionando contra una tercera moto que estaba estacionada al costado de la vía.

El video se ha viralizado rapidamente y se desconoce detalles sobre el estado de los involucrados ni las causas del accidente.

