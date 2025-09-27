Así les dieron el último adiós a las víctimas del triple crimen en Argentina

Entre conmovedoras escenas de profundo dolor, fueron sepultadas este viernes las tres jóvenes víctimas del triple femicidio de Florencio Varela, un caso que ha estremecido a Argentina y que las autoridades vinculan a una banda de narcotráfico transnacional.

Los restos de las primas Brenda del Castillo y Morena Verdi, ambas de 20 años, fueron inhumados en el cementerio Parque Las Praderas, en Lomas de Zamora. Su cortejo fúnebre recorrió las calles de los barrios donde vivían y fueron vistas por última vez. Por su parte, los restos de Lara Gutiérrez, de 15 años, fueron enterrados en el Parque Campo Santo de González. Familiares, amigos y vecinos acompañaron a las jóvenes en su último adiós.

En medio del duelo, las familias de las víctimas alzaron la voz para exigir justicia y cuestionar la actuación de las autoridades, prometiendo no claudicar hasta ver a los verdaderos responsables tras las rejas.

Sabrina, la madre de Brenda, fue enfática: “Voy a marchar todos los días hasta que me traigan a los verdaderos responsables y no a perejiles”. La mujer denunció fallas en la investigación y criticó a los funcionarios: “No accionaron como corresponde, para eso pagamos los impuestos”, lanzó, según informa Perfil.com.

El clamor por respuestas fue compartido por otros familiares. Federico, primo de Brenda y Morena, calificó la jornada como “el día más difícil para todos” y agradeció el apoyo mediático. Antonio, abuelo de una de las jóvenes, se mostró desafiante: “Me van a ver parado en la puerta del Congreso. Que algún diputado o concejal tenga agallas y salga a hablar conmigo. No puede seguir esto así”.

Mientras el país despide a Morena, Brenda y Lara, la investigación continúa avanzando con la detención de cinco personas y la búsqueda activa del autor intelectual del crimen, el líder narco peruano conocido como "Pequeño J".

