Investigan infanticidio Abuso infantil Triple crimen en Argentina.

Internacional

Así les dieron el último adiós a las víctimas del triple crimen en Argentina

En medio del duelo, las familias de las víctimas alzaron la voz para exigir justicia y cuestionar la actuación de las autoridades.

Milen Saavedra

27/09/2025 15:27

Así les dieron el último adiós a las víctimas del triple crimen en Argentina. Imagen: cedoc.
Argentina

Entre conmovedoras escenas de profundo dolor, fueron sepultadas este viernes las tres jóvenes víctimas del triple femicidio de Florencio Varela, un caso que ha estremecido a Argentina y que las autoridades vinculan a una banda de narcotráfico transnacional.

Los restos de las primas Brenda del Castillo y Morena Verdi, ambas de 20 años, fueron inhumados en el cementerio Parque Las Praderas, en Lomas de Zamora. Su cortejo fúnebre recorrió las calles de los barrios donde vivían y fueron vistas por última vez. Por su parte, los restos de Lara Gutiérrez, de 15 años, fueron enterrados en el Parque Campo Santo de González. Familiares, amigos y vecinos acompañaron a las jóvenes en su último adiós.

En medio del duelo, las familias de las víctimas alzaron la voz para exigir justicia y cuestionar la actuación de las autoridades, prometiendo no claudicar hasta ver a los verdaderos responsables tras las rejas.

Sabrina, la madre de Brenda, fue enfática: “Voy a marchar todos los días hasta que me traigan a los verdaderos responsables y no a perejiles”. La mujer denunció fallas en la investigación y criticó a los funcionarios: “No accionaron como corresponde, para eso pagamos los impuestos”, lanzó, según informa Perfil.com.

El clamor por respuestas fue compartido por otros familiares. Federico, primo de Brenda y Morena, calificó la jornada como “el día más difícil para todos” y agradeció el apoyo mediático. Antonio, abuelo de una de las jóvenes, se mostró desafiante: “Me van a ver parado en la puerta del Congreso. Que algún diputado o concejal tenga agallas y salga a hablar conmigo. No puede seguir esto así”.

Mientras el país despide a Morena, Brenda y Lara, la investigación continúa avanzando con la detención de cinco personas y la búsqueda activa del autor intelectual del crimen, el líder narco peruano conocido como "Pequeño J".

 

 

