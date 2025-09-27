La cacería de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J", el capo narco peruano y principal sospechoso de ordenar el triple femicidio de Florencio Varela, en Argentina, se intensifica en la región. El director de Interpol en Bolivia, Juan Carlos Bazoalto, confirmó la existencia de un "operativo cerrojo" para evitar su fuga.

En diálogo con el medio argentino TN, Bazoalto aseguró que la orden de captura nacional e internacional contra "Pequeño J" ha puesto en alerta a todas las terminales del país.

"Tenemos controles en todos los aeropuertos y puntos migratorios", afirmó el coronel, subrayando el despliegue para dar con el paradero del joven de 20 años, quien es actualmente el criminal más buscado de Argentina. Los investigadores creen que Valverde Victoriano planeó la masacre —desde la trampa de la supuesta fiesta hasta la transmisión en vivo del crimen— y ahora intenta escapar del país.

Clave el Trabajo Conjunto que Llevó a una Captura

El jefe de Interpol en Bolivia detalló que la colaboración binacional ya arrojó resultados. Bazoalto explicó que la Policía Federal Argentina notificó a sus pares bolivianos sobre la presencia de dos sospechosos en la ciudad fronteriza de Villazón.

Esta información permitió el despliegue de un patrullaje que concluyó con la captura de Lázaro Víctor Sotacuro (41), un ciudadano boliviano acusado de ser el chofer de la camioneta blanca donde Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez fueron vistas por última vez.

"Se desplegó un servicio de patrullaje de acuerdo con la normativa. En ese contexto, es que se encuentra en un alojamiento a esta persona”, sostuvo Bazoalto, quien agregó que tras el hallazgo se notificó a las autoridades fiscales y se sugirió la emisión de la notificación roja contra Sotacuro.

Lázaro Víctor Sotacuro fue detenido en un hostal de Villazón. Foto: Ministerio Público de la Acusación de Jujuy.

Ahora, la Mira Puesta Exclusivamente en "Pequeño J"

Con un sospechoso clave ya detenido en Bolivia, el foco de la operación internacional está ahora puesto por completo en la captura de "Pequeño J" y su mano derecha, Matías Agustín Ozorio (28), quien también tiene orden de captura.

Bazoalto aseguró que la información sobre el principal sospechoso será inmediatamente compartida: “Ni bien tengamos novedades sobre esta persona informaremos inmediatamente a nuestro similar de Interpol Argentina”, afirmó.

Hasta el momento, cinco personas están detenidas e imputadas por homicidio agravado en la causa. Entre ellas, las dos parejas capturadas en Argentina, Daniela Iara Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18) —detenidos mientras intentaban limpiar la escena del crimen—, y Magalí Celeste González Guerrero (28) y Miguel Ángel Villanueva Silva (27).

