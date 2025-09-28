Hincha cae de las gradas y sufre graves lesiones en la Bundesliga

El triunfo del 1. FC Heidenheim por 2-1 sobre el Augsburgo se vio marcado por un dramático incidente: un aficionado cayó de la valla y sufrió graves lesiones durante la segunda parte del encuentro. El estadio quedó en silencio mientras los paramédicos y un helicóptero de rescate acudían de inmediato para atender la emergencia.

El suceso dejó en shock a jugadores, cuerpo técnico y espectadores. La reanudación del partido estuvo cargada de tensión y el ambiente habitual del fútbol quedó eclipsado por la preocupación por la salud del aficionado. Ambos clubes emitieron un comunicado conjunto en el que destacaron: «Hay cosas más importantes que el fútbol».

Al final del partido, la situación se tornó aún más complicada cuando algunos hinchas locales ingresaron al campo y confrontaron a los jugadores del Augsburgo, generando escenas de tensión. El entrenador del Heidenheim, Frank Schmidt, reconoció la difícil situación: «Cuando los aficionados ven que uno de ellos está inconsciente y quizás luchando por su vida, la emoción se desborda».

