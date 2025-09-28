Con banderas, colorido y un breve show para la tv, así se inauguró el Mundial Sub-20

La inauguración del Mundial Sub-20 de la FIFA en Chile fue una ceremonia de ocho minutos con banderas y colorido y un espectáculo visual y musical concebido para la televisión, según el criterio de FIFA en los últimos años.



La ceremonia realizada antes del inicio del partido entre Chile y Nueva Zelanda en el Estadio Nacional de Santiago fue una celebración del fútbol, que disfrutaron fugazmente los 30 mil aficionados que habían llegado al recinto.



El histórico grupo musical chileno Los Ramblers, una banda de jazz y rocanrol formada en 1959, hizo su regreso al escenario para entonar la tradicional canción del Mundial de 1962 “El Rock del Mundial”, del cual Chile fue anfitrión.



La FIFA reconoce esta pieza como la primera obra musical oficial de una Copa del Mundo, que logró establecerse en el listado de Billboard entre las siete canciones más importantes en la historia de los mundiales.



Esa Copa del Mundo, hace más de 60 años, marcó la historia del fútbol chileno al conseguir La Roja un excepcional tercer lugar, y Brasil levantó su segunda Copa Jules Rimet.



Su inclusión fue parte del tributo a la historia del balompié nacional que fue pensado para esta ceremonia simbólica y breve, con un protagonismo acentuado del fútbol y el espectáculo con foco en el lema del torneo “Creando Leyendas”.



En la misma sintonía tocó la banda de punk rock chilena Los Miserables, con más de 30 años de trayectoria, quienes interpretaron su emblemática canción "El Crack" de su disco “Pasión de Multitudes” en la que mezclan la ilusión de este deporte con una crítica social.



Junto a ellos cantó Cari Monteci, quien también es futbolista chilena, y compuso el tema “Métele”, que es el himno oficial de La Roja femenina.



Para cerrar el evento se presentó la canción oficial del torneo “El alma en la cancha (olé, olé, olé)”, un tema con toque latino, interpretada por Shirel, la nueva cara del pop chileno que surgió del concurso “The Voice Chile” en 2016, junto a la compañía de danza Dillas Crew y los animadores de Mundo Freestyle.



En la tribuna estuvieron el presidente chileno Gabriel Boric con su hija nacida hace tres meses, el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile, Pablo Milad, y el líder de la Conmebol, Alejandro Domínguez.



En representación de FIFA estuvieron Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros; y Roberto Grassi, encargado de los torneos juveniles del organismo y representante directo del presidente Gianni Infantino, que vendrá a la final el 19 de octubre.



Esta es la segunda vez que Chile alberga un Mundial Sub-20, tras la edición de 1987, ganada por la extinta Yugoslavia de Robert Prosinecki y Davor Suker.



Chile es el país que más veces ha sido anfitrión de Copas del Mundo en Sudamérica sumando todas las categorías. Con esta cita, suma cinco superando a gigantes como Brasil y Argentina.

