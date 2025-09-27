TEMAS DE HOY:
Investigan infanticidio Abuso infantil Triple crimen en Argentina.

[VIDEO] Simeone rompió a llorar tras el quinto gol del Atlético ante el Madrid

La celebración de Simeone del quinto gol al Real Madrid, la mayor goleada rojiblanca en un derbi en los últimos 75 años, fue diferente al resto.

27/09/2025 19:16

Simeone, DT de Atlético Madrid. Foto: Internet.
España.

El argentino Diego Simeone, técnico del Atlético de Madrid, rompió a llorar de alegría tras el quinto de gol de su equipo al Real Madrid en el derbi del Metropolitano (5-2), quitándose de encima toda la presión que recayó sobre su figura en un arranque de temporada irregular en resultados.

La celebración de Simeone del quinto gol al Real Madrid, la mayor goleada rojiblanca en un derbi en los últimos 75 años, fue diferente al resto. El técnico argentino no pudo contener la emoción, se llevó las manos a la cara y ocultó las lagrimas que brotaban a la vez que sonreía de felicidad por la imagen imponente de su equipo.


"Al final todos tenemos mucha responsabilidad y el foco siempre está en el entrenador. No solo en el nuestro, en todos", explicó el capitán Koke Resurrección.

"Sabíamos como veníamos de nuestro inicio de temporada y era un partido muy importante, sobre todo por el rival que teníamos enfrente. Le hemos recortado tres puntos importantes y l lleva muchos años con esa intensidad, esas ganas e ilusión. Lo ha expresado así hoy y me encanta ver así a mi entrador que lo da todo. Me parece espectacular", opinó el capitán tras ver en Dazn la emoción de Simeone que a la conclusión del partido saltó al césped para agradecer a cada parte del estadio el apoyo a los jugadores durante todo el partido.

