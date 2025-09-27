¿Qué pasó? Revelan la causa por la que Militao abandonó el derbi madrileño

El brasileño Éder Militao tuvo que ser sustituido en el descanso del derbi madrileño entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid en el Metropolitano, dejando su sitio en el centro de la defensa a Raúl Asencio por molestias en el tobillo izquierdo.



Militao se dañó el tobillo a los tres minutos de partido, cuando salvó una clara ocasión de Alexander Sorloth, lanzándose abajo para anticiparse al golpeo del delantero que impactó en su tobillo.



Tras ser atendido por los médicos del Real Madrid y jugar unos minutos cojeando, el central internacional brasileño pudo completar el primer acto. Al enfriarse la zona en el descanso no pudo seguir en el partido y tuvo que ser sustituido por Asencio.



En las próximas horas Militao será sometido a una prueba que determinará si sufre lesión. Xabi Alonso ya sufre en defensa las bajas por lesión de Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger y Ferland Mendy.

