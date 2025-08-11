VIDEO: Imágenes muestran la brutal puñalada a uno de los hermanos en el Trópico

Arturo y Donato Quinteros Munachi, hermanos, fueron asesinados el mismo día en crímenes separados, pero con un mismo patrón, ataques a sangre fría con arma punzocortante en Bulo Bulo y Yapacaní.

El primer hecho estremeció a los vecinos de la plaza principal de Bulo Bulo, Cochabamba. Dentro de un vehículo blanco, la Policía halló el cuerpo sin vida de Arturo, de 44 años, con múltiples heridas de apuñalamiento. Su cadáver fue trasladado al hospital de Ivirgarzama para la autopsia legal.

Horas más tarde, la tragedia golpeó nuevamente a la familia. En Yapacaní, Santa Cruz, Donato, hermano de Arturo, fue atacado también con arma blanca. Malherido, fue llevado de urgencia al hospital Inmaculada, pero no logró sobrevivir.

La Policía, tras reunir testimonios y evidencias, logró aprehender a uno de los principales sospechosos, Ramón, de 40 años, quien habría sido visto junto a las víctimas poco antes de los ataques.

Pero el dato más estremecedor surgió con la difusión de un video que habría captado el momento exacto en que uno de los hermanos fue brutalmente apuñalado. Las imágenes, clave en la investigación, muestran la violencia y frialdad con la que se perpetró el ataque, y podrían ser determinantes para esclarecer el doble crimen que mantiene conmocionada a la población.

Imágenes sensibles:

