El crimen que estremeció al Trópico de Cochabamba comienza a esclarecerse. La Policía aprehendió a uno de los principales sospechosos del asesinato de dos hermanos, ocurrido de forma casi simultánea en Bulo Bulo y Yapacaní, el pasado jueves 7 de agosto.

Según el reporte de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Ivirgarzama, los hermanos fueron atacados con un arma punzocortante. Uno de ellos fue hallado sin vida dentro de una vivienda en Bulo Bulo, mientras que el otro fue encontrado muerto en Yapacaní, ambos con signos de violencia extrema.

Capturaron a uno de los implicados en el brutal asesinato de dos hermanos en el Trópico. Foto: Red Uno

Tras las investigaciones iniciales y la recolección de testimonios, los agentes identificaron y aprehendieron a Ramón, de 40 años, quien habría sido visto junto a las víctimas horas antes de los ataques. El hombre fue presentado ante la justicia y, por orden judicial, fue enviado con detención preventiva a la cárcel de El Abra, en Cochabamba.

Las autoridades no descartan la participación de otras personas en este doble homicidio y confirmaron que las investigaciones continúan para dar con todos los responsables.

