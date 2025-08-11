La tranquilidad de la fiesta patronal de la Virgen de Copacabana en la comunidad Villa Esperanza, municipio de Pojo en Cochabamba, se rompió cuando siete personas —cuatro hombres y tres mujeres— fueron capturadas, acusadas de robar siete celulares y drogar a sus víctimas para cometer los delitos.

Según testigos, los presuntos delincuentes llegaron desde otros lugares con la única intención de aprovechar el movimiento de la celebración. “Ya vamos, como la mayoría somos separados, ya aunque sea algo nos vamos a ganar, hemos dicho. De esa manera nos hemos venido”, confesó uno de los detenidos.

El modus operandi, según ellos mismos, incluía usar a las mujeres para ‘pildorear’ a los asistentes. “Ah, no, ellos nos hablaban y yo le seguí a la corriente nomás así… en la bebida, en el refresco”, relató una de las acusadas.

“Soy ratero”: Comunarios de Pojo capturaron a ladrones y les dieron un escarmiento. Foto: Red Uno

Tras su captura, los siete fueron encerrados varias horas en un calabozo y luego expuestos públicamente: con carteles que decían “Soy ratero”, caminaron por la plaza principal mientras, a viva voz, pedían perdón y prometían no volver.

“Voy a cambiar. Nunca más voy a volver a hacer eso… por favor, perdóneme, mamita, por favor”, imploraba uno de ellos, con la voz quebrada.

La humillación pública terminó con los acusados obligados a gritar una y otra vez: “¡Nunca más vamos a volver! ¡Nunca más vamos a volver!”.

