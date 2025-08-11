“¡Exigimos justicia!” Último adiós a los hermanos asesinados en el Trópico

En una emotiva y dolorosa despedida, familiares y amigos dieron el último adiós a Arturo y Donato Quinteros, los dos hermanos que fueron brutalmente asesinados el mismo día, en dos hechos que conmocionaron al Trópico de Cochabamba. Uno fue apuñalado en la plaza central de Bulo Bulo y el otro perdió la vida horas después en el hospital de Yapacaní.

La tragedia, ocurrida la semana pasada, sigue dejando heridas abiertas en la comunidad. “La policía no pudo hacer nada a 20 metros. No lo pude auxiliar. Nuestros hermanos fallecieron por falta de auxilio”, expresó con profunda indignación uno de los familiares, denunciando la impotencia y el dolor que les dejó esta tragedia.

Hasta el momento, solo un sospechoso se encuentra recluido en la cárcel con detención preventiva por el doble homicidio, mientras que dos cómplices permanecen prófugos, desatando preocupación y temor en la población.

“Este es el lugar donde mataron a esos asesinos y necesitamos justicia. Necesitamos justicia que se le dé”, clamó un familiar en medio del funeral, demandando a las autoridades una pronta resolución que garantice castigo y seguridad.

La familia de los Quinteros pide a las autoridades mayor compromiso y celeridad para capturar a los responsables que aún están libres y hacer valer la justicia en uno de los casos que ha conmocionado profundamente al Trópico de Cochabamba.

