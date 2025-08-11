TEMAS DE HOY:
Deportes

Neymar brilla en la victoria de Santos sobre Cruzeiro por 2-1

Con este triunfo, Santos alcanza los 21 puntos, se aleja cinco unidades de la zona de descenso y complica las aspiraciones de Cruzeiro en la lucha por el liderato que encabeza Flamengo

Omar Aguirre

11/08/2025 12:15

En un duelo clave por la permanencia, Santos dio un golpe de carácter en Belo Horizonte y derrotó 2-1 a Cruzeiro, sumando tres puntos vitales en el Brasileirão.

El conjunto local se adelantó al borde del descanso gracias a un cabezazo de Fabricio Bruno, que aprovechó un córner lanzado por Wanderson para batir a Gabriel Brazao.

Ya en el complemento, el Peixe se encendió. Neymar, que había estado muy activo en el ataque, tuvo una ocasión clarísima frente al arco pero no logró concretar. Poco después, Guilherme empató a los 62’ empujando un centro preciso de Caballero.

 

El gol de la victoria llegó casi sobre el final, a los 89’, con roles invertidos: esta vez Guilherme condujo la jugada y asistió a Caballero, quien definió con potencia al primer palo.

Más allá de la falta de puntería en su ocasión más clara, Neymar dejó destellos de su talento, superando en repetidas ocasiones a su marcador Fabricio Bruno y provocando peligro constante. En el tiempo agregado fue sustituido por Joao Schmidt.

 

