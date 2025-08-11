Gualberto Mojica deja de ser DT de Oriente Petrolero

La era de Gualberto Mojica al frente de Oriente Petrolero llegó oficialmente a su fin. El secretario general del club, Gustavo Gutiérrez, confirmó que el entrenador cruceño ya no continuará al mando del plantel refinero, decisión que se oficializó este lunes.

Mojica había asumido las riendas del equipo en abril de este año, inicialmente en condición de director técnico interino, tras un cambio de timón en la institución. Pocas semanas después, y tras la aprobación de la dirigencia, fue ratificado como entrenador oficial para encarar el resto de la temporada.

Este lunes, Mojica dirigió su última práctica en la sede de entrenamiento del club, poniendo punto final a un ciclo que, aunque breve, estuvo marcado por el desafío de asumir el cargo en un momento de transición para Oriente Petrolero.

