Matías, una promesa boliviana del fútbol, agradece profundamente a Marcelo Claure y a su equipo por la oportunidad que le brindaron de formar parte de Santa Cruz City. Fue el personal cercano a Claure quien lo contactó para integrarlo al proyecto, un impulso que el joven futbolista valora como un paso fundamental en su carrera.

Con la convicción de que “el futbolista no nace, se hace”, Matías trabaja día a día para pulir su talento. Su rutina comienza temprano: se levanta, sale a correr y practica el control del balón con ambos pies, buscando mejorar cada detalle de su juego.

Su mayor inspiración y guía ha sido su padre, quien siempre le ha transmitido que puede llegar lejos en la vida si se dedica con disciplina. Juntos han identificado las carencias que enfrenta, desde la falta de implementos hasta la necesidad de una mejor alimentación, y han decidido enfrentarlas con determinación.

El sueño de Matías es claro y ambicioso: ser el mejor futbolista boliviano, representar a Bolivia en competencias internacionales y, algún día, llevar al país al Mundial. A sus padres les promete dedicación absoluta y éxito, convencido de que el talento se construye con esfuerzo y constancia.

Además de su carrera en el fútbol, Matías y su padre se embarcan en un proyecto comercial para vender botines, buscando así apoyo económico y fortalecer su futuro dentro y fuera de la cancha.

