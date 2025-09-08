¡Terrible! Fisicoculturista muere apuñalado durante una pelea con su novia

La víctima es un hombre de 41 años, identificado como Valter de Vargas Aita, el cual fue encontrado muerto en un edificio en el centro de Chapecó, al oeste de Santa Catarina, Brasil.

Vecinos denunciaron el incidente, y desde la Policía Civil se explicó que, según todos los indicios, una pareja se vio envuelta en una disputa dentro del apartamento.

El hombre era un destaco fisicoculturista, y fue herido por múltiples puñaladas en el abdomen, la espalda, la cara y el cuello, la víctima intentó salir del edificio y dejó rastros de sangre por los pasillos y la escalera, donde fue encontrado muerto.

La presunta agresora y pareja del hombre también fue apuñalada en ese momento, pero fue atendida y actualmente se encuentra en cirugía.

“En este momento, es prematuro proporcionar información adicional sobre la motivación de la pelea, las circunstancias y la posible participación de otras personas”., informó la Policía Civil.

Durante el proceso de investigación, se estableció que la mujer de 43 años tiene una orden de prisión emitida en su contra por el Tribunal del Estado de Rio Grande do Sul en virtud de una condena por el delito de robo (asesinato) con pena de 15 años de prisión.

