¡Insólito! Mujer registró a su mascota para votar y emitió votos en su nombre

Una mujer de Costa Mesa, California, Estados Unidos, fue acusada de cinco delitos graves después de que las autoridades descubrieran que había registrado a su perra para votar y, además, había emitido sufragios en nombre del animal en dos elecciones.

La acusada, Laura Lee Yourex, de 62 años, se enfrenta a una pena máxima de seis años de prisión. Según un comunicado de la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Orange, Yourex registró a su perra, Maya Jean Yourex, y votó en su nombre en las elecciones revocatorias de gobernador de California de 2021 y en las elecciones primarias de 2022.

El insólito caso salió a la luz el 28 de octubre de 2024, cuando la propia Oficina del Registro Electoral contactó a la Fiscalía tras recibir una declaración de Yourex. La mujer admitió haber inscrito a su perra y haber usado la boleta de votación por correo que recibió a nombre del animal.

La perra junto a su boleta.

Evidencia en redes sociales y la incongruencia del sistema

Una investigación posterior encontró pruebas contundentes en las redes sociales de Yourex. Una publicación de enero de 2022 mostraba a su perra con una pegatina de "Yo voté" posando junto a su boleta. En octubre de 2024, publicó otra foto de la placa de identificación de Maya y una boleta de sufragio, con la leyenda "Maya todavía recibe su boleta", a pesar de que la perra ya había fallecido.

El voto de la perra en la elección de 2021 fue contabilizado correctamente, pero la boleta para las primarias de 2022 fue rechazada. La razón es que, si bien California no exige identificación ni comprobante de domicilio para registrarse y votar en elecciones estatales, sí lo hace para los votantes primerizos en elecciones federales, como era el caso de la boleta de Maya Jean.

Yourex comparecerá ante la justicia el próximo martes para responder por los cargos que incluyen perjurio y emitir un voto cuando no tenía derecho a hacerlo.

La boleta de la mascota con su nombre.

Mira la programación en Red Uno Play