Tribunal Agroambiental da 48 horas a autoridades para cumplir medidas por incendios

El Tribunal Agroambiental advirtió que remitirá el caso al Ministerio Público si las autoridades no cumplen con las medidas cautelares para mitigar los incendios.
08/09/2025 20:03
Escuchar esta nota
El presidente del Tribunal Agroambiental, Richard Cristhian Méndez, informó este lunes que se emitió una resolución que otorga un plazo improrrogable de 48 horas a autoridades nacionales y subnacionales para cumplir con las medidas cautelares emitidas contra los incendios forestales.
La disposición judicial fue anunciada en conferencia de prensa desde Sucre, y busca exigir acciones concretas para mitigar y sofocar el fuego en distintas regiones del país.
El Tribunal exhortó al Estado a garantizar los insumos y condiciones necesarias para los bomberos que se encuentran en labores de sofocación, y pidió a la Asamblea Legislativa Plurinacional revisar y armonizar leyes cuestionadas, como la 741 y la 1171, con el fin de adecuarlas a estándares internacionales y a los derechos de los pueblos indígenas y de la naturaleza.
Asimismo, recordó al Legislativo que aún está pendiente la aprobación de una ley especial de la jurisdicción agroambiental, conforme lo dispuso la Sentencia Constitucional 17/2019. En paralelo, instó al Consejo de la Magistratura a designar jueces y personal técnico para cubrir las vacancias y garantizar el pleno funcionamiento de los juzgados agroambientales en el país.
Con estas medidas, el Tribunal Agroambiental busca reforzar la protección de los ecosistemas y las reservas naturales, advirtiendo que los incendios forestales no solo generan graves daños ambientales, sino también vulneran derechos fundamentales colectivos y de la Madre Tierra.
