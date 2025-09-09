TEMAS DE HOY:
PCC en Bolivia mochilas de estudiantes Estafa en redes

28ºC Santa Cruz de la Sierra

4ºC La Paz

14ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
La gran batalla

“Entraste seguro al escenario”: Los jueces destacaron la presentación de Alvinich y ‘CCM’

El equipo interpretó una canción en inglés de Eiffel 65.

Silvia Sanchez

08/09/2025 23:13

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Finalmente fue el turno de Alvinich y la academia artística ‘CCM’, y el equipo preparó una canción de Eiffel 65, y su éxito: ‘Blue Da Ba Dee’, y aunque los bailarines se prepararon arduamente, tuvieron algunos problemas de coordinación.

Sin embargo, los jueces, resaltaron la energía y compromiso de los bailarines, por lo que esperan mejoras en una próxima presentación.

Para la juez Elka Meyer, la presentación tuvo una propuesta “bastante apropiada, y con un cuidado de los géneros musicales”, por lo que felicitó al equipo.

Para Rodrigo Massa, el tema de la imitación fue bastante bueno, y la caracterización fue de destacar.

En tanto, Gabriela Zegarra, observó el uso del micrófono por parte de Alvinich, “fue muy inteligente de tu parte, tapaste con el micrófono en el momento que debías cantar, me pareció bastante interesante”, expresó.

Finalizó Tito Larenti, y el resaltó la seguridad de Alvinich en el momento de ingresar al escenario, señaló que hizo un buen trabajo, y aunque hubo fallas, la propuesta fue bien vista por todos.

Alvinich agradeció a los jueces por sus palabras y señaló que continuarán trabajando para crecer en la competencia cada semana.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:40

Identificación de red

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:40

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD