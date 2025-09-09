“Entraste seguro al escenario”: Los jueces destacaron la presentación de Alvinich y ‘CCM’

Finalmente fue el turno de Alvinich y la academia artística ‘CCM’, y el equipo preparó una canción de Eiffel 65, y su éxito: ‘Blue Da Ba Dee’, y aunque los bailarines se prepararon arduamente, tuvieron algunos problemas de coordinación.

Sin embargo, los jueces, resaltaron la energía y compromiso de los bailarines, por lo que esperan mejoras en una próxima presentación.

Para la juez Elka Meyer, la presentación tuvo una propuesta “bastante apropiada, y con un cuidado de los géneros musicales”, por lo que felicitó al equipo.

Para Rodrigo Massa, el tema de la imitación fue bastante bueno, y la caracterización fue de destacar.

En tanto, Gabriela Zegarra, observó el uso del micrófono por parte de Alvinich, “fue muy inteligente de tu parte, tapaste con el micrófono en el momento que debías cantar, me pareció bastante interesante”, expresó.

Finalizó Tito Larenti, y el resaltó la seguridad de Alvinich en el momento de ingresar al escenario, señaló que hizo un buen trabajo, y aunque hubo fallas, la propuesta fue bien vista por todos.

Alvinich agradeció a los jueces por sus palabras y señaló que continuarán trabajando para crecer en la competencia cada semana.

