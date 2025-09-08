Defensor del Pueblo advierte deterioro del derecho a la alimentación por alza de precios

El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, advirtió este lunes un deterioro del derecho a la alimentación debido al comportamiento inflacionario de productos esenciales de la canasta básica en Bolivia.

Durante la presentación del Sondeo de Precios de Consumo General, Callisaya detalló que el relevamiento se hizo en 20 mercados de 10 ciudades, incluyendo las nueve capitales departamentales y El Alto. El monitoreo abarcó 21 productos de consumo general, como frutas, verduras, carnes, lácteos y abarrotes.

Principales hallazgos del informe

El informe reveló dos tendencias preocupantes:

Entre julio y agosto de 2025, subieron seis productos:

Carne de res

Carne molida de res

Pollo entero

Arroz de primera

Harina blanca

Aceite a granel

En carne de res, los incrementos más altos se registraron en Trinidad (+77%), Cobija (+72%) y Oruro (+61%). La carne molida subió especialmente en La Paz (+83%), Cochabamba y Cobija (+82%).

Comparación anual (agosto 2024 vs. agosto 2025):

Se registró inflación en 13 productos esenciales.

En Cochabamba , la canasta de 13 productos pasó de Bs 140 a Bs 232 , un aumento del 65,8% .

En La Paz , subió de Bs 153 a Bs 226 (+47,8%) .

En Tarija, el alza fue de +52,2%.

“El comportamiento de precios entre agosto 2024 y 2025 establece claramente el deterioro del derecho a la alimentación, debido al incremento constante de precios de por lo menos seis productos a nivel nacional”, afirmó Callisaya.

Los productos más afectados, según la autoridad, son: aceite, azúcar, arroz, harina, carnes (res y pollo) y lácteos, los cuales muestran una tendencia de alza sostenida en el último año.

