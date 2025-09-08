Defensor del Pueblo advierte deterioro del derecho a la alimentación por alza de precios

El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, presentó un informe que revela alzas sostenidas en carnes, arroz, aceite y otros productos esenciales, lo que estaría afectando el derecho a la alimentación en Bolivia.
08/09/2025 18:25
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, advirtió este lunes un deterioro del derecho a la alimentación debido al comportamiento inflacionario de productos esenciales de la canasta básica en Bolivia.
Durante la presentación del Sondeo de Precios de Consumo General, Callisaya detalló que el relevamiento se hizo en 20 mercados de 10 ciudades, incluyendo las nueve capitales departamentales y El Alto. El monitoreo abarcó 21 productos de consumo general, como frutas, verduras, carnes, lácteos y abarrotes.
Principales hallazgos del informe
El informe reveló dos tendencias preocupantes:
Entre julio y agosto de 2025, subieron seis productos:
Carne de res
Carne molida de res
Pollo entero
Arroz de primera
Harina blanca
Aceite a granel
En carne de res, los incrementos más altos se registraron en Trinidad (+77%), Cobija (+72%) y Oruro (+61%). La carne molida subió especialmente en La Paz (+83%), Cochabamba y Cobija (+82%).
Comparación anual (agosto 2024 vs. agosto 2025):
Se registró inflación en 13 productos esenciales.
En Cochabamba, la canasta de 13 productos pasó de Bs 140 a Bs 232, un aumento del 65,8%.
En La Paz, subió de Bs 153 a Bs 226 (+47,8%).
En Tarija, el alza fue de +52,2%.
Los productos más afectados, según la autoridad, son: aceite, azúcar, arroz, harina, carnes (res y pollo) y lácteos, los cuales muestran una tendencia de alza sostenida en el último año.
