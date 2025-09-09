"Estaba aún con vida": Adolescente cae a un barranco en La Paz cuando compartía con amigos

Un menor de edad de entre 14 y 15 años cayó a un barranco de aproximadamente 200 metros en la zona de Alto Pampahasi. El incidente, ocurrido la noche de este lunes entre las 19:00 y las 19:30, movilizó a los bomberos para un rápido y exitoso rescate.

Según el informe del director departamental de Bomberos, Pavel Tobar, el menor se encontraba en un parque ubicado en un cerro, junto a un grupo de jóvenes. Se está investigando si los jóvenes estaban consumiendo bebidas alcohólicas. Los testigos relataron que el adolescente se acercó al borde del barranco, perdió el equilibrio y se precipitó.

"El muchacho cayó aproximadamente 200 metros, estaba muy lesionado, tenía una fractura en el cráneo visible y refería dolor en sus extremidades y cuerpo", detalló Tobar. A pesar de la gravedad de sus heridas, que incluían un posible traumatismo craneoencefálico abierto, los bomberos lograron contactar con él y realizar el descenso para su rescate.

Gracias a la intervención inmediata, el joven pudo ser trasladado con vida al Hospital de Clínicas en tan solo 15 minutos. "Pudo decir algunas palabras, estaba un poco consciente y con signos vitales bajos", añadió Tobar, quien expresó la esperanza de que la intervención oportuna salve su vida.

El menor fue acompañado al hospital por su entrenador, quien se encontraba en el lugar al momento del accidente. Las autoridades han reiterado a la población la importancia de no consumir bebidas alcohólicas, especialmente en lugares peligrosos, para evitar este tipo de tragedias.

