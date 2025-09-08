¡Nunca llegó! Iba a reencontrarse con su madre después de 5 años y murió de una forma terrible

Una mujer no encuentra consuelo ante la perdida de su hijo de 14 años, quien perdió la vida tras que su padre sufriera un accidente mientras viajaba con su padre, el hombre se desvaneció mientras iba al volante.

Todo ocurrió cuando lo llevaba hacia la casa de su mamá, para que se reencontraran después de que la Justicia ordenara la revinculación tras pasar cinco años distanciados. El caso ocurrió en Reino Unido.

El adolescente de 14 años era el mayor de los tres hijos de la mujer, que se separó del padre del menor cuando tenía 4 años, después de varias discusiones vinculadas al presunto consumo de drogas y las fiestas en las que gastaba su dinero, en lugar de cubrir los gastos del menor.

Durante seis años el hombre veía a su hijo con frecuencia, se lo llevaba a su casa y luego lo devolvía a su mamá, pero en 2020 todo cambió.

El niño, se había quedado con su padre desde la pandemia, y obtuvo la custodia del menor, sin embargo, la madre, después de una extensa batalla legal, por fin, consiguió que un juez ordenara la revinculación inmediata con su hijo.

Entonces el hombre estaba retornando a su hijo a la casa de su madre, pero durante el viaje, terminó desmayado y el jovencito perdió la vida, el hombre sobrevivió.

Poco después se descubrió que el hombre había consumido cocaína y sufrió un ataque mientras conducía, el adolescente intentó tomar el control del coche, pero no pudo impedir el accidente. El impacto fue de tal magnitud que el chico murió por las lesiones ocasionadas.

