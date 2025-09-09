Las imágenes de una madre reprendiendo a su hijo en público, por burlarse de un niño autista se volvió viral. La mujer dejó en claro que no está criando un matón.
08/09/2025 22:11
El hecho se suscitó en Inglaterra, donde una madre tomó una drástica medida para corregir la conducta de su hijo, quien había acosado y se había burlado de un niño con autismo.
La mujer, al enterarse del hecho, no aguantó y enfrentó directamente a su hijo, dejándole en claro que no estaba criando a un matón.
“¡Ven aquí! Él es autista severo no lo entiendes, no te atrevas, lo viste unas cuantas veces, es autista severo ¿lo entiendes?, no te atrevas a hacer cosas así”, afirmó la madre.
El gesto se hizo viral en redes sociales, donde muchos aplaudieron la actitud de la madre, resaltando la importancia de educar en el respeto y la empatía desde el hogar.
Otros usuarios destacaron que este tipo de acciones son necesarias para frenar el acoso escolar y sensibilizar a los niños sobre la inclusión.
