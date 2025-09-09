El hecho se suscitó en Inglaterra, donde una madre tomó una drástica medida para corregir la conducta de su hijo, quien había acosado y se había burlado de un niño con autismo.

La mujer, al enterarse del hecho, no aguantó y enfrentó directamente a su hijo, dejándole en claro que no estaba criando a un matón.

“¡Ven aquí! Él es autista severo no lo entiendes, no te atrevas, lo viste unas cuantas veces, es autista severo ¿lo entiendes?, no te atrevas a hacer cosas así”, afirmó la madre.

El gesto se hizo viral en redes sociales, donde muchos aplaudieron la actitud de la madre, resaltando la importancia de educar en el respeto y la empatía desde el hogar.

Otros usuarios destacaron que este tipo de acciones son necesarias para frenar el acoso escolar y sensibilizar a los niños sobre la inclusión.

