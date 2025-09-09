Camilo rompió en llanto en pleno show tras recibir la peor noticia: "Hoy se fue al cielo"

Lo que prometía ser una noche de fiesta en España terminó convirtiéndose en uno de los momentos más emotivos de la carrera de Camilo. Horas antes del concierto, el cantante colombiano recibió una noticia devastadora: su perrita Malvina, quien lo había acompañado durante 20 años, había fallecido.

Con la voz entrecortada, Camilo compartió la noticia en vivo ante miles de personas: “Un par de horas antes de salir, me llamaron mis papás para decirme que Malvina se fue al cielo…”. Sus palabras provocaron un profundo silencio, seguido por una ovación de apoyo que buscaba consolar al artista.

A pesar de la tristeza, Camilo eligió no ocultar su dolor y abrió su corazón al público. “Pensaba cómo hacer para que no se me note que estoy pasando por un momento difícil…”, confesó, generando aún más empatía con los presentes. Su honestidad emocional se sintió como un acto de cercanía con sus seguidores.

Aunque Camilo no hizo referencia directa a la pérdida en sus redes sociales, sus plataformas se inundaron rápidamente con mensajes de cariño y condolencias por parte de sus seguidores, quienes conocen el vínculo especial que lo unía a ella.

Conmovido, pero firme, Camilo decidió continuar con el show, demostrando una vez más que su conexión con el público va más allá de la música. En medio del dolor, el artista encontró consuelo en el escenario, acompañado por el amor incondicional de sus fans.

