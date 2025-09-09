Estropical.com presentó oficialmente Hotelango, el innovador servicio para reservas de hoteles en Bolivia. El lanzamiento reunió a medios de comunicación, clientes, influencers y hoteles aliados en un encuentro que resaltó la importancia de fortalecer la industria turística del país.

La plataforma nace como resultado de una alianza estratégica con establecimientos hoteleros en todo el país, con el objetivo de conectar a los viajeros con una amplia red de hoteles nacionales, ofreciendo una experiencia ágil, segura y adaptada al mundo digital.

"Hotelango", el nuevo servicio que presenta estropical.com para la reserva de hoteles en Bolivia

Hotelango es el servicio que permite encontrar los mejores hoteles de Bolivia con las tarifas más bajas del mercado, pagar mediante QR y con moneda nacional.

“Para nosotros, viajar ya no es un privilegio, sino un derecho; por ello, queremos que los viajeros puedan acceder a una amplia red de hoteles dentro de del país, con las mejores tarifas”, indicó Jerónimo Vaqueiro, CEO de estropical.com.

Esta nueva opción, no solo facilitará la reserva de hoteles, sino que potenciará el turismo interno y el desarrollo económico del país.

“Con este servicio queremos revolucionar la forma de viajar en Bolivia. Ahora, cualquier persona puede reservar noches de hotel en todo el país con las tarifas más bajas del mercado y pagar en bolivianos. Nuestro objetivo es conectar a más personas con experiencias inolvidables y demostrar que viajar no debe ser un privilegio, sino un derecho al alcance de todos”, afirmó Jerónimo Vaqueiro, CEO de estropical.com.

Estropical.com tiene el firme compromiso de poner al cliente como el centro de sus acciones, trabajar por la superación continua de sus colaboradores para brindar un servicio de calidad, además de garantizar un sólido desempeño financiero y brindar soluciones accesibles y digitales. Su trayectoria ha sido reconocida en 2023 con el premio a “Líderes del eCommerce en la Industria Turística”.

Estropical.com, con presencia en Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba, La Paz, El Alto, Oruro, Tarija y Sucre reafirma, con este nuevo servicio, su liderazgo en el mercado y abre una nueva etapa para la hotelería nacional.

