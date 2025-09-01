El Reto Santé regresa con un auto eléctrico como premio

El Reto Santé 2025 está de vuelta, trayendo consigo un desafío de resistencia con un premio de alto voltaje: un auto eléctrico BYD Dolphin 0 km. El evento, que promueve el movimiento y el bienestar, está programado para el 14 de noviembre y promete una jornada llena de emociones y desafíos renovados.

"Esto ya prácticamente es una tradición. La gente espera bastante este momento para ganar el auto", afirmó Claudia Flores, vocera de la marca. Según Flores, los interesados pueden empezar a participar desde ya.

¿Cómo participar y ganar?

La mecánica para concursar es simple:

Busca la tapa: Adquiere cualquier botella de Santé, ya sea de litro o de medio litro (con o sin azúcar). Algunas tapas estarán marcadas con un código especial.

Regístrate: Envía una foto de la tapa premiada al número de WhatsApp 62239726.

Prepárate para el reto: Los finalistas se enfrentarán en una prueba de resistencia en la que deberán tocar el auto eléctrico sin soltarlo. El último participante en quedar de pie y con la mano sobre el vehículo se llevará el premio mayor.

Alfredo Alexander, de Valencia Citrus, adelantó que esta segunda versión del reto llegará con nuevas reglas y más desafíos, buscando elevar la emoción para los competidores.

El Reto Santé se ha posicionado como un evento que celebra la resistencia y la determinación. Con el eslogan "Hidratación real para un reto donde lo único que importa es no rendirse", la marca invita a todos a formar parte de esta experiencia única y luchar por el codiciado premio. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad del Juego.