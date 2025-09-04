Kortabaco celebra siete años de crecimiento y anuncia una nueva etapa de expansión en Bolivia

Fundada en 2018, Kortabaco Bolivia celebra su séptimo aniversario consolidada como una de las empresas bolivianas con mayor proyección regional en el sector tabacalero. Con operaciones en Bolivia, Perú, Colombia, Guatemala, Honduras y Panamá, el Grupo Kortabaco se ha trazado el objetivo de expandirse a al menos diez países hacia 2030.

Hitos

Desde el inicio de sus operaciones, Kortabaco ha alcanzado hitos clave en su trayectoria: el lanzamiento de Esse, la marca de cigarrillos Super Slim #1 del mundo, el lanzamiento de la marca Bohem en 2021, la obtención del Premio Palmera Dorada en Expocruz 2022, el lanzamiento de la línea Bohem Doble Cápsula en 2023 y la apertura de su casa matriz en El Alto en 2024. Además, ha recibido certificaciones de prestigio como la ISO 9001 y la acreditación como Operador de Adecuado Cumplimiento (OAC), otorgada por la Aduana Nacional, reafirmando su excelencia operativa.

Alianza estratégica

La compañía es el principal socio estratégico en Latinoamérica de KT&G (Korea Tomorrow & Global), la cuarta tabacalera más grande del mundo, fundada en 1883 en Corea del Sur. Esta alianza le permite acceder a tecnología de última generación y a estándares globales de calidad y sostenibilidad, al fortalecer su competitividad en la región. Gracias a esta colaboración estratégica, la corporación boliviana se ha consolidado como un socio confiable y competitivo, con la capacidad de llevar productos innovadores y de calidad a distintos mercados de América Latina.

Aporte fiscal

Más allá de su crecimiento corporativo, Kortabaco es uno de los principales contribuyentes de su sector en Bolivia, reflejo de su compromiso con la formalidad y la economía nacional. Su cultura organizacional se apoya en valores de liderazgo, eficiencia, diversidad y transparencia, que guían su gestión y fortalecen su reputación como un aliado confiable.

Diversificación

La innovación también se refleja en la digitalización integral de sus procesos de comercialización, lo que garantiza trazabilidad, eficiencia y control en tiempo real de toda la cadena. Paralelamente, la empresa avanza hacia la diversificación de su portafolio con categorías como alimentos enlatados, confitería y productos de higiene y limpieza.

Desarrollo profesional

El impulso al talento humano es otro de los pilares de Kortabaco. Varios de sus colaboradores han cursado posgrados en universidades de prestigio gracias a programas internos de incentivo, y la compañía continúa apostando por la formación de jóvenes con potencial y recursos limitados, bajo su promesa corporativa: “Una compañía que crece contigo”.

“El crecimiento no ocurre en solitario. Desde 2019 hemos acompañado a nuestros aliados con productos innovadores y de calidad, siempre bajo un compromiso firme con la responsabilidad y la transparencia. Nuestro futuro está en seguir expandiendo la experiencia boliviana hacia la región, apostando por un crecimiento compartido con nuestras comunidades y con el país”, destacó Boris Zabala, presidente del Directorio de Grupo Kortabaco.

Con siete años de historia, Kortabaco celebra no solo un aniversario empresarial, sino el inicio de una etapa de consolidación regional, sostenida en la innovación, la formalidad y el talento boliviano.

Acerca de Kortabaco

Kortabaco Bolivia es parte del Grupo Kortabaco. La sucursal boliviana con sede principal en la ciudad de El Alto y oficinas en el eje central del país. Con más de 100 colaboradores, la compañía se dedica a la importación, distribución y mercadeo de productos derivados del tabaco, operando bajo un modelo de gestión responsable, transparente y con estándares internacionales de calidad.

La compañía es socia estratégica de KT&G (Korea Tomorrow & Global), cuarta tabacalera más grande del mundo, y distribuye en América Latina marcas líderes como Esse, Bohem y Time. Fundada en 2018 y liderada por la familia Zabala, segunda generación en el negocio de consumo masivo, Kortabaco se ha convertido en un actor clave del sector tabacalero en Bolivia y en América Latina, con operaciones en Bolivia, Perú, Colombia, Guatemala, Honduras y Panamá. Su aporte fiscal la sitúa entre las principales contribuyentes del país, reafirmando su compromiso con el desarrollo económico nacional.

