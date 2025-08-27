“Empaques que suman” cumple y premia a 10 felices ganadores del país, una de ellas se llevó los Bs 100 mil

Fueron más de 400 ánforas que se llenaron en todo el país en 60 puntos habilitados, donde las familias bolivianas, tuvieron la oportunidad de participar por 10 impresionantes premios, 9 de ellos de Bs. 10 mil y uno de Bs. 100 mil.

El concurso fue organizado por pañales Mi Bebé, Mami y papel higiénico Finesse, y las familias tuvieron que enviar dos empaques vacíos de cualquiera de las tres marcas, ingresarlos en un sobre con los datos del participante, y dejarlo en las ánforas autorizadas, mismas que se vaciaron este miércoles 27 de agosto para el desarrollo del gran sorteo.

Fue así que el esperado sorteo se desarrolló en el programa de Red Uno, ‘El Mañanero’, y la dinámica estableció una división en tres sectores, para que los ganadores puedan ser de cada región del país.

Con el acompañamiento y supervisión de la Autoridad del Juego (AJ), el sorteo se dividió en cuatro momentos especiales, el primero para la región occidental, con los sobres entregados de La Paz, Oruro y Potosí; el segundo de la región central, que comprendió los departamentos de Cochabamba, Chuquisaca y Tarija; y finalmente la región oriental, con los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando.

El sorteo arrancó, e inicialmente se entregaron los 9 premios de Bs. 10 mil.

Ganadores de la región occidental:

Milenka Nicol Urquizu Chacón de la ciudad de La Paz

Rita Ximena Callisaya Cuevas de la Ciudad de La Paz

Denisse Valeria Colque Bolívar de La Ciudad de La Paz

Ganadores de la región central:

Sandra Marizabel Villca Morales de la ciudad de Cochabamba

Jaqueline Navia Cruz de la ciudad de Chuquisaca.

Janneth Leny Rivera Montaño de la ciudad de Cochabamba

Ganadores de la región oriental:

Marcelo Javier Osorio A. de la ciudad de Santa Cruz

Daniela Moreno Villarroel de la ciudad de Santa Cruz

Sara Esther Cejas de la ciudad de Santa Cruz

Pero el momento más esperado fue el del sorteo de Bs. 100 mil, para lo cual se reunieron todos los sobres enviados desde cada rincón del país.

Y la ganadora del premio mayor de “Empaques que suman”, es Claudia Andrea Ocsa Salvatierra.

La feliz ganadora de los 100 mil bolivianos recibió la noticia con mucha emoción y derramó lagrimas de alegría cuando recibió el llamado del programa en vivo, ella contó que envió 7 sobres con los sobres solicitados y oro mucho a Dios.

Claudia agradeció a las empresas que hicieron posible este sueño, pañales Mi Bebé, Mami y Finesse, y ahora se coordina la entrega del gran premio.

No pierdas la esperanza y continúa participando, no deseches tus empaques y prepárate para nuevas sorpresas.

Foto Red Uno

A continuación, puedes revivir este momento importante del programa: