Nutrioil celebra quince años impulsando el crecimiento de la agroindustria boliviana

En estos 15 años de trabajo, construyó una planta agroindustrial de clase mundial, capaz de procesar 1.300 toneladas de soya por día, transformándolas en harina, aceite crudo y cascarilla de alta calidad. Asimismo, tiene centros de acopio con capacidad para 200.000 toneladas, infraestructura que respalda a los productores con agilidad y eficiencia.

“El éxito de la empresa en estos 15 años es el resultado de un trabajo constante, con una visión clara: producir con calidad, operar con eficiencia y pensar siempre en el desarrollo del país”, afirmó Jorge Arias Lazcano, presidente del Grupo Nutrioil.

La ardua labor de la compañía no se detiene en la tierra. Puerto Jennefer es un punto estratégico que conecta a Bolivia con el Atlántico a través de la Hidrovía Paraguay–Paraná, equipado para manejar carga granel, contenerizada, proyectos, ro-ro y lo-lo, ofrece servicios aduaneros y opera con un compromiso ambiental que lo posiciona como pieza clave en el comercio exterior de la región.

Cambios que marcan una nueva etapa

“Queremos que nuestra imagen transmita lo que somos: una empresa que nace de la tierra, pero que también se proyecta al mundo a través del comercio exterior”, destacó Arias.

Este aniversario viene acompañado de una renovación de imagen institucional. El verde, representado en forma de contorno natural, evoca la tierra fértil donde se produce la soya, materia prima esencial para la agroindustria, y refleja además el compromiso con la sostenibilidad.

El azul, en forma de ola dinámica, hace referencia a Puerto Jennefer, que integra vías fluviales y marítimas para fortalecer la competitividad y consolidar al Grupo Nutrioil como un actor logístico de alcance internacional.

Asimismo, la empresa inauguró oficinas en uno de los puntos empresariales más representativos en la ciudad de Santa Cruz: Green Tower, un espacio que brinda comodidad y eficiencia.

“Nuestras nuevas oficinas son un punto de encuentro, no solo un espacio de trabajo. Queremos que cada persona que nos visite sienta la calidez y el profesionalismo que nos caracteriza”, señaló el presidente de la compañía.

Grupo Nutrioil también renovó su sitio web, haciéndolo más accesible, útil y orientado al usuario, facilitando la búsqueda de información, el contacto directo y el acceso a servicios a través de https://www.gruponutrioil.com.bo./

“Cumplimos 15 años con una mirada hacia el futuro, el compromiso de seguir innovando y seguir creciendo para fortalecer la agroindustria nacional”, concluyó el ejecutivo.

