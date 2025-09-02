Italsa premia la fidelidad de sus clientes con su campaña “Empaques que Suman”

La empresa Italsa realizó este martes la entrega oficial de los premios de su exitosa campaña “Empaques que Suman”, en la que participaron sus marcas de pañales Mi Bebé y Mami, y la marca de papel higiénico Finesse. La iniciativa premió la lealtad de sus consumidores con premios en efectivo que superan los Bs 190.000.

Un total de 10 afortunados resultaron ganadores, la mayoría de ellos madres de familia. Nueve de los ganadores se llevaron un premio de 10 mil bolivianos cada uno, mientras que la afortunada ganadora del premio mayor, Claudia Ocsa, recibió la impresionante suma de 100 mil bolivianos.

El gerente general de Italsa, Oscar Veliz, expresó su satisfacción con el resultado de la campaña. "Estamos muy contentos de premiar la fidelidad de nuestros clientes. Esta campaña unió nuestras tres grandes marcas: Mi Bebé, Mami y Finesse, y estamos orgullosos de poder ayudar a que nuestros consumidores y consumidoras puedan cumplir sus sueños", afirmó Veliz. El gerente destacó que la ganadora del premio mayor, además de haber enviado empaques de Finesse, también es consumidora de pañales Mami, lo que refleja la transversalidad de las marcas en la vida de los clientes.

Por su parte, la ganadora Claudia Ocsa, visiblemente emocionada, relató su sorpresa al enterarse de que había ganado. "Fue una emoción enorme, quedé aturdida, no sabía qué hacer, no lo creía al principio y después ya caí, solo agradecí a Jesucristo", compartió Ocsa, quien había enviado seis sobres para participar en el sorteo. Como gesto de agradecimiento, la madre de familia anunció que llevará desayunos al Hospital del Niño.

