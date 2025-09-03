Branko Marinkovic destaca el legado y compromiso de Percy Fernández con Santa Cruz

El expresidente del Comité Pro Santa Cruz y senador electo por Libre, Branko Marinkovic, visitó este martes el salón velatorio donde se encuentra el cuerpo del exalcalde Percy Fernández, para rendirle un sentido homenaje y expresar sus condolencias a la familia.

Durante su visita, Marinkovic recordó con cariño y respeto al exalcalde, resaltando su compromiso con la ciudad y el legado que dejó.

“A Percy lo extrañábamos en su enfermedad, con una Santa Cruz destruida, sin progreso, sin avance, que realmente da pena ver nuestra ciudad. Yo creo que lo que más esperan los cruceños son las elecciones para poder salir de esta mediocridad en la que vivimos, con calles llenas de minibuses, desorden y basura”, afirmó.

En sus palabras, el senador electo destacó que Percy Fernández fue un líder que verdaderamente creyó en Santa Cruz y amó profundamente a su ciudad. “Percy era esa persona que realmente se le extraña mucho”, manifestó.

Marinkovic también subrayó las cualidades personales y profesionales de Fernández, señalando que, aunque pueda haber otras personas similares, lo que distinguía a Percy era su formación y capacidad para debatir cualquier tema. “Era una persona muy leída, con la que se podía discutir cualquier tema, así como podía ser bellaco, también podía ser serio. Fue un ingeniero civil que sabía de su profesión y esa fue la diferencia; por eso Santa Cruz creció con él”, añadió.

