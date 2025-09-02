TEMAS DE HOY:
joven desaparecido en el río Ichoa zoofilia en Punata Mujer muere calcinada

24ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Política

Del Granado planteará modificar la CPE para elegir autoridades judiciales

Se buscará modificar la forma de selección de postulantes a través de una comisión nacional. Además de establecer en la Constitución Política del Estado un presupuesto y revalorizar la justicia indígena.  

Hans Franco

02/09/2025 10:19

Foto: Juan del Granado, diputado electo por Unidad (Red Uno)
La Paz

Escuchar esta nota

El diputado electo por Unidad, Juan del Granado, dijo que dentro de las labores legislativas se buscará realizar una reforma parcial de la Constitución Política del Estado para modificar la forma de elección de las autoridades judiciales que actualmente son seleccionadas por dos tercios del legislativo y electos a través del voto del ciudadano.  

La propuesta aún no es de conocimiento de la nueva bancada, pero cuando exista la primera reunión de coordinación se la hará conocer. Asimismo, se buscará con las otras fuerzas políticas establecer una agenda parlamentaria.

“Hemos planteado como un grupo de juristas independientes una reforma judicial integral, logramos mas de 800.000 firmas, pero no fue suficiente y ahora tenemos la oportunidad de llevar esa propuesta de forma integral, de la administración de justicia, a través de una iniciativa legislativa”, dijo del Granado a la Red Uno.

Para ello, se buscará modificar la forma de selección de postulantes a través de una comisión nacional. Además de establecer en la Constitución Política del Estado un presupuesto y revalorizar la justicia indígena.  

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:10

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:10

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD