Del Granado planteará modificar la CPE para elegir autoridades judiciales

El diputado electo por Unidad, Juan del Granado, dijo que dentro de las labores legislativas se buscará realizar una reforma parcial de la Constitución Política del Estado para modificar la forma de elección de las autoridades judiciales que actualmente son seleccionadas por dos tercios del legislativo y electos a través del voto del ciudadano.

La propuesta aún no es de conocimiento de la nueva bancada, pero cuando exista la primera reunión de coordinación se la hará conocer. Asimismo, se buscará con las otras fuerzas políticas establecer una agenda parlamentaria.

“Hemos planteado como un grupo de juristas independientes una reforma judicial integral, logramos mas de 800.000 firmas, pero no fue suficiente y ahora tenemos la oportunidad de llevar esa propuesta de forma integral, de la administración de justicia, a través de una iniciativa legislativa”, dijo del Granado a la Red Uno.

Para ello, se buscará modificar la forma de selección de postulantes a través de una comisión nacional. Además de establecer en la Constitución Política del Estado un presupuesto y revalorizar la justicia indígena.

