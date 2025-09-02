Tensión en el penal de Mocoví: reclusos rompieron reja por falta de pago

La mañana de este martes 2 de septiembre se registró un motín en el Centro de Rehabilitación de Varones Mocoví, en Trinidad, Beni, luego de que los reclusos protestaran por el incumplimiento en el pago de prediarios, un beneficio diario de Bs 8 destinado a alimentación y servicios básicos, a cargo de la Gobernación.

Como parte de la protesta, los internos rompieron una reja de seguridad y salieron aproximadamente 100 metros fuera del perímetro del penal, generando un momento de tensión que fue contenido por una rápida intervención policial.

“La Gobernación está completamente perdida porque no saben ni dónde pisan, nos falla con el agua, con la alimentación, cada fin de mes es protesta”, declaró uno de los privados de libertad a medios locales.

Los privados de libertad denunciaron que la deuda ya suma cinco meses. Tras controlar la situación, la Policía reforzó la seguridad del penal para evitar fugas y garantizar el orden interno.

Intervención defensorial

La Defensoría del Pueblo, a través de su Delegación en Beni, intervino para mediar en el conflicto y promover una salida pacífica.

El delegado defensorial Alberto Condori informó que se logró gestionar el pago de un mes, con el compromiso de que este se efectúe hasta las 15:00 de este mismo martes.

“Conversamos con los delegados de los privados de libertad y se gestionó el pago parcial de la deuda”, indicó Condori desde el penal.

La Defensoría continuará el seguimiento para garantizar el pago total y prevenir futuras protestas que afecten la estabilidad en centros penitenciarios.

