“Uno le pisó la mano, después lo golpearon”: investigan muerte de menonita

Un crimen ocurrido en la colonia menonita Primavera, ubicada entre El Tinto y San José de Chiquitos, mantiene en alerta a las autoridades policiales, que investigan las circunstancias que rodearon la muerte de un joven de 20 años.

El hecho se produjo la noche del domingo, aproximadamente a las 23:00, en esta zona del este cruceño. De acuerdo con los primeros reportes, la víctima fue presuntamente agredida por un grupo de al menos cinco personas, luego de un altercado entre jóvenes dentro de la comunidad.

El joven fallecido habría tenido una pelea con otro muchacho de 18 años. Según testimonios, tras el enfrentamiento inicial, otras personas intervinieron, redujeron a la víctima y lo golpearon con violencia. “Uno le pisó la mano… después lo golpearon”, relató su padrastro.

Posteriormente, el cuerpo fue encontrado colgado, lo que inicialmente generó dudas sobre si se trató de un suicidio o un crimen encubierto. La Policía trasladó el cuerpo a la morgue municipal, donde se realizará la autopsia médico-legal para establecer con certeza la causa de la muerte.

“Queremos nomás estar libres con el muerto, para enterrarlo”, expresó el padrastro, consternado por la tragedia y solicitando claridad ante la incertidumbre que embarga a la familia.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) se encuentra investigando el caso y ha tomado declaraciones a testigos y miembros de la comunidad. No se descarta que en las próximas horas se proceda a la aprehensión de posibles implicados.

