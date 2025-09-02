Gremiales homenajean a Percy Fernández y proponen que mercado lleve su nombre

Este martes, comerciantes del mercado minorista La Ramada, en la zona oeste de Santa Cruz de la Sierra, realizaron una ofrenda floral en homenaje al exalcalde Percy Fernández, quien falleció recientemente.

El acto se desarrolló en el sector donde se encuentra un busto en su memoria, obra levantada durante su gestión edil.

“Nosotros presentamos la propuesta de poner el nombre del ingeniero a este mercado, pero en ese momento la rechazaron porque aún estaba vivo. Ahora este mercado minorista La Ramada se va a llamar mercado Distrital Percy Fernández”, declaró el dirigente gremial Jesús Cahuana.

Cahuana lamentó la partida del exalcalde y destacó su apoyo al sector comercial. Según dijo, durante su administración se construyeron grandes mercados y se impulsaron leyes que beneficiaron a la familia gremial, como la Ley 136.

“Para nosotros el ingeniero Percy vivirá en nuestros corazones y es así para todos los cruceños”, afirmó.

El dirigente también criticó la falta de respaldo de las autoridades actuales a las infraestructuras heredadas, señalando que varios mercados hoy se encuentran en decadencia.

Mira la programación en Red Uno Play