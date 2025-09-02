Un intento de asalto en carretera quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales. En las imágenes se observa a dos hombres a bordo de una motocicleta que, tras interceptar a un camión tráiler con intenciones de robo, terminan atrapados y siendo arrastrados varios metros por el pesado vehículo.

La grabación, realizada por un conductor que circulaba por la misma vía, muestra el dramático momento en el que los presuntos delincuentes, inmovilizados junto a su motocicleta, gritan desesperadamente y hacen señas con la mano para que el chofer del camión se detenga.

“¡Para, para!”, se escucha a uno de ellos, en medio del ruido ensordecedor de los bocinazos de otros conductores que presenciaban la escena.

Lejos de detenerse, el camionero siguió su marcha, mientras los testigos intentaban advertirle con luces y bocina del peligro que corrían los hombres arrastrados por las llantas. El video, de apenas unos segundos, refleja tanto la crudeza del fallido asalto como la tensión que se vive en las carreteras ante los constantes hechos de inseguridad.

Hasta el momento no se ha logrado establecer el lugar ni la fecha exacta del incidente. Lo cierto es que las imágenes han generado un intenso debate en plataformas digitales: algunos usuarios celebran la reacción del conductor como un acto de defensa, mientras otros cuestionan la falta de humanidad al no detener el vehículo pese al riesgo de muerte de los involucrados.

