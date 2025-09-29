TEMAS DE HOY:
[Imágenes sensibles] Trágico choque de frente en la vía Potosí -Tarija deja dos víctimas fatales

Un camión cisterna impactó con una pequeña camioneta, cuyos ocupantes perdieron la vida.

Silvia Sanchez

29/09/2025 13:11

Potosí, Bolivia

Un accidente de tránsito que cobró la vida de dos personas, se registró durante la tarde de este domingo 28 de septiembre, en la carretera que une los departamentos de Potosí con Tarija.

Una pequeña camioneta llegó a impactar de frente con un camión cisterna, a la altura del Ingenio Casa Blanca, y los ocupantes del vehículo de menor tamaño fallecieron en el lugar tras el incidente.

Las víctimas fatales son un varón y una mujer, ambos ocupantes de la camioneta, que terminó con graves daños materiales.

Personal de la unidad de Tránsito junto a Bomberos, llegaron hasta el lugar para iniciar con el proceso de investigación, y determinar las causas del hecho.

Foto Red Uno

