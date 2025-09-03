TEMAS DE HOY:
INFANTICIDIO EN SANTA CRUZ Menor desaparecida Violencia Familiar

¡Atención! Alcaldía de La Paz comunica que este domingo cerrarán los cementerios

Los cementerios General y "La Llamita" suspenderán la atención este domingo 7 de septiembre, debido al Día del Peatón, tome sus previsiones.

Jhovana Cahuasa

02/09/2025 21:20

La Paz

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, a través de la Entidad Descentralizada Municipal de Cementerios (EDMCLP), informó este martes que el próximo domingo 7 de septiembre, Día del Peatón, se suspenderán las atenciones en los cementerios General y "La Llamita".

La suspensión regirá entre las 08:00 y 16:00 horas.

“Los servicios post mortuorios y las visitas a ambos camposantos se reanudarán con normalidad el lunes 8 de septiembre, en los horarios habituales de atención, de 08:00 a 16:00 horas”, señala  el comunicado oficial. 

