¿Quién será el nominado? Estos son los cinco equipos que se presentarán esta noche

Continúa la competencia más importante en el país, esta noche, cinco equipos se presentan en el escenario de ‘La Gran Batalla’ y buscarán pasar a la siguiente etapa.

Esta semana, la dinámica se enmarca en el ritmo tropical, los bailarines tendrán más oportunidad de mostrar su talento en el escenario, pero, además de los jueces, también deben conquistar al público, ya que ellos decidirán quien será el nominado de la noche.

Hoy en el escenario:

GATO POZO Y ACADEMIA STYLE BOLIVA

BASTI Y ACADEMIA AUREA CREW

MARCELA PALACIOS Y ACADEMIA SPORT DANCE

ADRY VARGAS Y ACADEMIA IDOLS DANCE

RODRIGO GIMENEZ Y ACADEMIA FIRE STEPS

Recuerda que debes ingresar al link: voto.reduno.com.bo y apoyar a tu equipo favorito para que no sea el nominado de la noche.

Al finalizar el programa en vivo, se cerrará la ronda de votaciones del día y conoceremos al segundo nominado de la semana.

Mira la programación en Red Uno Play