La gran batalla

¿Quién será el nominado? Estos son los cinco equipos que se presentarán esta noche

Famosos y sus academias de baile se encuentran listos para salir al escenario y mostrar lo mejor de sus ensayos.

Silvia Sanchez

02/09/2025 20:33

Santa Cruz, Bolivia

Continúa la competencia más importante en el país, esta noche, cinco equipos se presentan en el escenario de ‘La Gran Batalla’ y buscarán pasar a la siguiente etapa.

Esta semana, la dinámica se enmarca en el ritmo tropical, los bailarines tendrán más oportunidad de mostrar su talento en el escenario, pero, además de los jueces, también deben conquistar al público, ya que ellos decidirán quien será el nominado de la noche.

Hoy en el escenario:

  • GATO POZO Y ACADEMIA STYLE BOLIVA            
  • BASTI Y ACADEMIA AUREA CREW             
  • MARCELA PALACIOS Y ACADEMIA SPORT DANCE        
  • ADRY VARGAS Y ACADEMIA IDOLS DANCE  
  • RODRIGO GIMENEZ Y ACADEMIA FIRE STEPS     

Recuerda que debes ingresar al link: voto.reduno.com.bo y apoyar a tu equipo favorito para que no sea el nominado de la noche.

Al finalizar el programa en vivo, se cerrará la ronda de votaciones del día y conoceremos al segundo nominado de la semana.

