Tragedia en Cochabamba: niña de 3 meses muere por neumonía agravada por enfermedades de base

La muerte de esta bebé eleva a siete los niños fallecidos por neumonía en Cochabamba en lo que va del año.

Ligia Portillo

02/09/2025 14:34

Tragedia en Cochabamba: niña de 3 meses muere por neumonía agravada por enfermedades de base. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Una niña de apenas 3 meses falleció ayer tras cinco días de internación en el Hospital del Niño “Manuel Ascencio Villarroel”, víctima de neumonía que se complicó por enfermedades de base, informaron autoridades del Servicio Departamental de Salud (Sedes).

El responsable de Epidemiología del Sedes, Rubén Castillo, detalló que la menor presentaba “desnutrición y problemas de encefalopatía, además de malformaciones congénitas, lo que dificultó su recuperación ante la infección neumónica”.

La muerte de esta bebé eleva a siete los niños fallecidos por neumonía en Cochabamba en lo que va del año. Actualmente, tres menores permanecen internados en el hospital, recibiendo atención especializada.

“Estos factores médicos previos potencian cualquier infección y afectan directamente el desenlace clínico”, explicó Castillo, al resaltar la gravedad que representan las enfermedades de base combinadas con infecciones respiratorias.

Las autoridades sanitarias hacen un llamado a la población a extremar los cuidados, especialmente en menores de edad, y a mantener actualizadas las vacunas y controles médicos para prevenir complicaciones graves.

 

 

