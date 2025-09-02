¡Impactante choque! Una triple colisión se registró en plena avenida Blanco Galindo (Video)

Una triple colisión se registró la mañana de este martes en la transitada avenida Blanco Galindo de Cochabamba, a la altura del kilómetro 5. El hecho ocurrió cerca de las 11:30, cuando un camión impactó contra la parte trasera de un micro, provocando que este último choque contra un automóvil que se encontraba detenido en el semáforo.

Si bien no se reportaron personas heridas, los daños materiales fueron de consideración y el tránsito en la zona se vio seriamente afectado durante varios minutos, generando congestionamiento y malestar entre los conductores.

Testigos relataron que el accidente se dio en cuestión de segundos y que la fila de vehículos en el semáforo hizo imposible que el micro evitara la colisión tras recibir el fuerte impacto del camión.

La Unidad Operativa de Tránsito se hizo presente en el lugar para regular el tráfico y levantar el informe correspondiente.

