Rodrigo Paz sobre Percy Fernández: “Siempre estuvo con iniciativas y grandes obras para Santa Cruz”

Este martes por la noche, el candidato a la presidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz, se hizo presente en el velorio del exalcalde cruceño Percy Fernández, lamentó su deceso y señaló que fue uno de los políticos más importantes que tuvo el país.

“Con el respeto a la familia venimos a darle nuestros sentimientos, nuestro mayor aprecio a un alcalde el cual conocí de chico, pero cuando yo estaba como presidente del consejo me tocó visitarlo y hablar con él. Siempre fue un hombre muy simpático y querendón con Tarija, siempre estuvo con esas iniciativas y esa chispa fuera de las enormes obras y el ejemplo que dejó para Santa Cruz”, manifestó Paz.

Paz llego, a Santa Cruz, para cumplir una agenda política en la ciudad, pero anunció que, en sus prioridades, está el acudir a los actos fúnebres del ex alcalde Percy Fernández, por lo que lamentó su irreparable pérdida.

Este 1 de septiembre falleció Percy Fernández Añez, quien fue seis veces alcalde de Santa Cruz de la Sierra. Nació el 14 de febrero del año 1939, y falleció a los 86 años de edad.

Percy Fernández, es recordado como un líder cruceño, ya que contribuyó con sus grandes obras para su región y es considerado una de las figuras políticas más influyentes de la capital cruceña en las últimas décadas.

