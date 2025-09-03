TEMAS DE HOY:
INFANTICIDIO EN SANTA CRUZ Menor desaparecida Violencia Familiar

Policial

Video: ¡Terrible! Chofer de una cisterna pierde el control e impacta contra casa y un poste en Pando

En las impactantes imágenes de terror se observa cómo la cisterna a gran velocidad impacta contra un inmueble y un poste, generando alarma entre los vecinos.

Jhovana Cahuasa

02/09/2025 21:26

Foto: Red Uno
Pando

El terrible hecho se suscitó en el Barrio Petrolero, en Cobija, Pando, donde el chofer de una cisterna perdió el control del motorizado e impactó contra un poste generando alarma y preocupación.

El video fue captado por cámaras de seguridad, según testigos del hecho, el incidente pudo haberse dado debido a que la pista estaba mojada.

“Vino con impulso subió y demoró por unos diez minutos creo que los frenos no le respondieron, y ahí fue cuando bajó de retro”, afirmó un testigo del hecho.

En las imágenes se observa como el vehículo pierde el equilibrio, mientras retrocede por la calzada, impactando contra la estructura y un poste. Por el momento se investigan las causas del siniestro.  

 

